Pogoda na jutro - wtorek 04.04. Noc mroźna, w dzień niewiele cieplej

Pogoda na jutro. Mróz w nocy z poniedziałku na wtorek 04.04 ściśnie w całej Polsce. Zimno, choć bez ujemnych wartości, zapowiada się również dzień. Będzie od 1 do 6 stopni Celsjusza, a w kilku regionach popada śnieg.

Noc okaże się przeważnie pogodna, jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich na niebie pojawi się więcej chmur. W niektórych miejscach w górach możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Śląsku, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Gdańskim i Kaszubach. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek 04.04

Za dnia zachmurzenie we wszystkich regionach będzie wzrastać do dużego. Od Podlasia, przez Mazury i północne Mazowsze, po Pomorze i Kujawy miejscami wystąpią przelotne opady śniegu rzędu 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w środkowej części Polski, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunku północnego wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się w granicach 50-70 procent, przy czym najwyższa będzie na krańcach południowych i północno-wschodnich. Będzie odczuwalny chłód i zimno. Warunki biometeorologiczne w północno-wschodniej części kraju okażą się niekorzystne, a poza tym aura pozostanie bez wpływu na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1013 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek upłynie w Warszawie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie duże, okresowo umiarkowane, zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do -1 st. C. Wiatr północny, początkowo umiarkowany i dość silny będzie słabł w ciągu nocy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na wtorek dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest zachmurzenie duże ze słabymi i przelotnymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje północny, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1025 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania we wtorek powinni spodziewać się umiarkowanego, okresami dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do -3 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu zachmurzenie umiarkowane będzie wzrastać do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pod znakiem dużego zachmurzenia w Krakowie upłynie również wtorek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 993 hPa.

