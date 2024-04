Pogoda na jutro. We wtorek 02.04 w Polsce znacząco się ochłodzi. Dodatkowo wszędzie należy spodziewać się opadów deszczu, a najwięcej spadnie go we wschodnich regionach. Będzie dokuczać nam porywisty wiatr, możliwe są również słabe burze.

Noc przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, wzrastające od zachodu do całkowitego. Od zachodu na wschód kraju będzie przemieszczać się strefa ciągłych opadów deszczu. Spadnie od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie w południowych i centralnych regionach możliwe są burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na zachodzie do 12-13 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, południowy skręcający na południowo-zachodni.

Pogoda na wtorek 02.04

We wtorek we wschodniej połowie kraju będzie pochmurno, z miejscami intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu. Spadnie go tam od 5 do 15 l/mkw., a lokalnie do 20 l/mkw. Na zachodzie Polski zachmurzenie będzie duże, lokalnie przelotnie popada deszcz o sumie 1-5 l/mkw. Mogą wystąpić też słabe burze.

Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. C na wschodzie do 14-15 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, rozwijający prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek znajdzie się na poziomie 60-90 procent, przy czym najwyższa będzie na wschodzie kraju. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Pojawią się opady deszczu i możliwa jest burza. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie południowy, skręcający na zachodni, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 985 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu w pierwszej części dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 988 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie południowy, skręcający na południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się pochmurnego wtorku. W drugiej części dnia słabo i przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno, początkowo ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu zachmurzenie będzie duże. W drugiej części dnia pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje zachodni, dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części nocy. Może wystąpić burza. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W drugiej części dnia słabo i przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni, dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada sie pochmurno z umiarkowanymi i intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Możliwa jest burza. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 972 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Wystąpią też słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 978 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl