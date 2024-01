Pogoda na jutro - wtorek 02.01. Noc z intensywnymi opadami śniegu w niektórych regionach

W nocy z poniedziałku na wtorek na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie Polski pojawią się obfite opady śniegu. Prószyć będzie też w ciągu dnia, a w reszcie kraju spodziewany jest deszcz.

W nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz częściowo na Mazowszu i Lubelszczyźnie spadnie do 10 centymetrów śniegu. W pozostałych regionach będzie padać deszcz i lokalnie deszcz ze śniegiem. W niektórych miejscach pojawią się krótkotrwałe mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, przeważnie zachodni.

Pogoda na wtorek 02.01

Dzień w większości kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. W rejonie Mazur, Warmii i Podlasia przybędzie do 3 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zmieniających się powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza znajdzie się na poziomie około 90 procent. Na terenie całej Polski będzie odczuwalne zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie duże zachmurzenie. Pojawią się opady deszczu i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st .C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni i południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa we wtorek powinni spodziewać się zmiennego zachmurzenia z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 982 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowane jest duże zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Wystąpią też opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy we wtorek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu zachmurzenie będzie zmienne i pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl