Prognoza Pogoda na jutro - wtorek 02.06. Mglista noc, w dzień może zagrzmieć Arleta Unton-Pyziołek

Noc przyniesie nam na ogół pogodną aurę, ale miejscami mogą snuć się mgły i zamglenia. Tylko na wschodzie i południowym wschodzie kraju chmur będzie więcej, a towarzyszyć im mają przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające, do rana utrzymujące się na ogół tylko wzdłuż wschodniej granicy kraju. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 9-11 st. C w centrum kraju, do lokalnie 12 st. C na wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni i północno-zachodni, tylko na wschodzie południowy.

Pogoda na jutro - wtorek, 02.06

Wtorkowy poranek przywita nas lokalnymi zamgleniami i widocznością ograniczoną do 100-100 metrów. Poza tym wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami będzie ono duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na Podlasiu i Lubelszczyźnie - z burzami i deszczem do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Kaszubach i krańcach wschodnich, przez 24 st. C w centralnej Polsce, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubskiej. Wiatr okaże się południowy, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od poniżej 50 procent na południowym zachodzie do ponad 70 procent na wschodzie. W zachodniej Polsce odczujemy ciepło, w wschodniej - komfort termiczny. Warunki biometeo będą neutralne na zachodzie i niekorzystne na wschodzie Polski.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Przed północą wystąpią przelotne opady deszczu, nad ranem może być mglisto. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa, ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie we wtorek spodziewane jest duże i umiarkowane zachmurzenie. Przelotnie może padać deszcz. Termometry pokażą do 24 st. C. Wiatr z zachodu i południa będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie początek nocy będzie pogodny, ale nad ranem mogą snuć się mgły. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą o północy 1013 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem pogodnego nieba. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni i południowy. Ciśnienie osiągnie w południe 1012 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna, nad ranem mglista noc. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 1003 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 25 st. C. Zachodni i południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1001 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, ale nad ranem mglisto. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, skręcający na południowy, słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1000 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu prognozowany jest pogodny wtorek. Termometry pokażą do 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowy. Na barometrach w południe zobaczymy 997 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna i mglista, początkowo możliwy będzie jeszcze przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry wskażą o północy 988 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie zapanuje duże i umiarkowane zachmurzenie. Może padać przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr okaże się zachodni i południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 986 hPa i ma spadać.