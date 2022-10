Pogoda na jutro - 01.11. We Wszystkich Świętych mgły, rozpogodzenia i maksymalnie 19 stopni

Pogoda na jutro. Mgły, które pojawią się w nocy, na terenie części kraju mogą utrzymywać się przez cały dzień. Dzień Wszystkich Świętych, wtorek 01.11, w wielu regionach kraju zapowiada się mglisto. Aura, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, powinna dopisywać w południowych częściach Polski. Tam też termometry wskażą najwyższe wartości.

Noc w północnych i częściowo w centralnych regionach kraju zapowiada się pochmurno i mglisto. Na południu będzie pogodnie, ale w drugiej części nocy również tam lokalnie pojawią się mgły. Przed gęstymi mgłami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby.

Pogoda na Wszystkich Świętych, wtorek 01.11

W ciągu dnia na południu Polski lokalnie będą pojawiać się mgły, w ciągu dnia zrobi się pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju aura będzie pochmurna i mglista z przejaśnieniami około południa. W niektórych miejscach, szczególnie na Mazurach, mgły mogą utrzymywać się jednak przez cały dzień. Po południu i wieczorem w północno-zachodniej części kraju możliwe są słabe opady deszczu, spadnie poniżej 1 litra wody na metr kwadratowy.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum, do 19 st. C w regionach południowych. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo na 1.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na północno-wschodnich krańcach Polski przekroczy 90 procent. Im dalej w kierunku południowo-zachodnim, tym będzie maleć, i między innymi na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, na Ziemi Świętokrzyskiej oraz w Małopolsce, osiągnie poniżej 70 proc. W rejonie Podlasia, Warmii i Mazur, a także częściowo na Mazowszu i Pomorzu będzie odczuwalny chłód i tam aura będzie niekorzystnie wpływać na samopoczucie. Mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się tam neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie poczatkowo zapowiada się pogodnie, następnie będzie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek rano w Warszawie będzie pochmurno i mglisto. W drugiej części dnia pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa, następnie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Sopocie i Gdyni rano będzie pochmurno i mglisto. Po południu możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się początkowo dość pogodnie, później wystąpią mgły. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek rano w Poznaniu należy spodziewać się pochmurnej i mglistej aury. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna, nad ranem możliwe są mgły. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na wtorek dla Wrocławia prognozowana jest pogodna aura. Rano mogą występować mgły. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa, następnie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie początkowo będzie pogodnie, w drugiej części nocy zrobi się mglisto. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa we wtorek rano powinni spodziewać się mgieł, następnie będą pojawiać się rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe spadnie do 987 hPa.

