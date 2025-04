Pogoda na jutro. Noc zapowiada się lokalnie z dość dużym mrozem. Środa 9.04 przyniesie słabe opady deszczu w części kraju. Na termometrach zobaczymy do 13 stopni Celsjusza.

Nocą przeważnie będzie dość pogodnie. W jej drugiej części słabe i zanikające opady deszczu ze śniegiem możliwe są na krańcach południowo-wschodnich. W górach w dalszym ciągu możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do pięciu centymetrów. W drugiej części nocy na północy kraju pojawi się więcej chmur, a nad ranem na samym Wybrzeżu możliwe są pierwsze opady deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem. Niewykluczone, że utworzą się lokalne mgły, szczególnie na północy.

Temperatura wyniesie od -5/-3 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie, przez -2 st. C na południu, do 1-2 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Jedynie lokalnie na południowym zachodzie okaże się zmienny.

Pogoda na jutro - środa, 9.04

Zachmurzenie w dzień okaże się umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego i całkowitego. Słabe opady deszczu rzędu (1-2 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 5 l/mkw.) spodziewane są na północy, wschodzie oraz częściowo w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy od 7-8 st. C na wschodzie, przez 9-10 st. C w centrum, do 12-13 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Rozpędzi się w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę, nadciągnie z północnego zachodu.

Warunki biometeo w środę

W dzień najwyższą wartość wilgotności odnotujemy na północnym wschodzie - przekroczy 90 procent. Będzie ona spadać w kierunku południowym do około 70 procent. W części wschodniej kraju odczujemy chłód, a zachodniej - komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne w części północno-wschodniej. Na pozostałym obszarze okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie okaże się umiarkowane do małego, w drugiej części nocy możliwe są zamglenia. Temperatura spadnie do -4 st. C. Powieje północno-zachodni, początkowo dość silny i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w środę okaże się umiarkowane, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, nasilający się dość silnego z maksymalnymi porywami do 30-50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie okaże się małe, wzrastające w drugiej części nocy do dużego i całkowitego, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Powieje północny lub północno-zachodni, dość silny lub umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zachmurzenie okaże się duże i okresowo całkowite z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany do dość silnego z okresowymi porywami do 40-50 km/h. Ciśnienie będzie dalej powoli spadać, w południe 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego w drugiej części nocy, bez opadów, możliwe są zamglenia. Temperatura spadnie do -3 st. C. Z kierunków północnych powieje umiarkowany i słaby wiatr, później stanie się zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego, nie można wykluczyć bardzo słabego i krótkotrwałego przelotnego deszczu. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, z okresowymi porywami do 30-40 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe dojdzie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu czeka nas małe zachmurzenie. Temperatura spadnie do -2 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany lub słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w środę zachmurzenie okaże się umiarkowane, wzrastające do dużego, przeważnie padać nie powinno, jedynie pod koniec dnia możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą czeka nas umiarkowane zachmurzenie. Temperatura spadnie do -2 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany lub słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w Krakowie w środę okaże się umiarkowane wzrastające do dużego, przeważnie będzie bez opadów, jedynie pod koniec dnia możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby lub umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe osiągnie wartość 994 hPa.

