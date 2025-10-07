Ta noc będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, szczególnie na wschodzie. Miejscami wystąpią mgły i zamglenia. Pomorze, Ziemię Lubuską oraz zachód Wielkopolski i Dolnego Śląska obejmą stopniowo opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie słaby oraz umiarkowany, na Wybrzeżu chwilami dość silny.
Pogoda na jutro - środa, 8.10.
Rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. W ciągu dnia dominować będzie pochmurna aura z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południowym wschodzie. Na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. pod wieczór obejmujące Ziemię Łódzką i zachodnie Mazowsze. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na Kaszubach Kujawach i Warmii, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na krańcach zachodnich kraju. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu chwilami dość silny.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 90 procent. Warunki biometeo będą przeważnie niekorzystne, tylko na południowym zachodzie okażą się neutralne.
Pogoda na noc - Warszawa
Noc w Warszawie przyniesie pochmurną i mglistą aurę z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1010 hPa.
Pogoda na jutro - Warszawa
Nad ranem będzie mglisto. W ciągu dnia mieszkańcy Warszawy zobaczą na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod wieczór pojawią się słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1008 hPa.
Pogoda na noc - Trójmiasto
Dominować będzie pogoda pochmurna z rozpogodzeniami. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskażą minimalnie 8 st. C. Umiarkowany i dość silny powieje z południowych kierunków. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1021 hPa.
Pogoda na jutro - Trójmiasto
Na niebie pojawi się zachmurzenie duże, które przyniesie opady deszczu. Termometry wskażą 13 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie spadać, w południe wyniesie 1018 hPa.
Pogoda na noc - Poznań
Najbliższa noc w Poznaniu będzie pochmurna. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1011 hPa.
Pogoda na jutro - Poznań
Środa w Poznaniu przyniesie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1009 hPa.
Pogoda na noc - Wrocław
Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna noc z przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1008 hPa.
Pogoda na jutro - Wrocław
Na niebie dominować będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Mieszkańcy Wrocławia zobaczą na termometrach do 15 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.
Pogoda na noc - Kraków
Nadchodząca noc w Krakowie będzie pochmurna i mglista. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 995 hPa.
Pogoda na jutro - Kraków
Środa w Krakowie przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 994 hPa.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock