Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ta noc będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, szczególnie na wschodzie. Miejscami wystąpią mgły i zamglenia. Pomorze, Ziemię Lubuską oraz zachód Wielkopolski i Dolnego Śląska obejmą stopniowo opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie słaby oraz umiarkowany, na Wybrzeżu chwilami dość silny.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 8.10.

Rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. W ciągu dnia dominować będzie pochmurna aura z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południowym wschodzie. Na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. pod wieczór obejmujące Ziemię Łódzką i zachodnie Mazowsze. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na Kaszubach Kujawach i Warmii, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na krańcach zachodnich kraju. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu chwilami dość silny.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Dowiedz się więcej: Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 90 procent. Warunki biometeo będą przeważnie niekorzystne, tylko na południowym zachodzie okażą się neutralne.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pochmurną i mglistą aurę z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Nad ranem będzie mglisto. W ciągu dnia mieszkańcy Warszawy zobaczą na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod wieczór pojawią się słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Dominować będzie pogoda pochmurna z rozpogodzeniami. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskażą minimalnie 8 st. C. Umiarkowany i dość silny powieje z południowych kierunków. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na niebie pojawi się zachmurzenie duże, które przyniesie opady deszczu. Termometry wskażą 13 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie spadać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Najbliższa noc w Poznaniu będzie pochmurna. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna noc z przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niebie dominować będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Mieszkańcy Wrocławia zobaczą na termometrach do 15 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nadchodząca noc w Krakowie będzie pochmurna i mglista. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl