Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 8.04. Jednym noc przyniesie opady, innym - lekki mróz

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na środę, 8.04. W części Polski noc przyniesie deszcz oraz deszcz ze śniegiem. W niektórych rejonach złapie lekki mróz. W środę opady spodziewane są już w większości kraju.

Nocą na północnym wschodzie i wschodzie kraju pojawi się więcej chmur, które miejscami przyniosą przelotne opady deszczu do 2-4 litrów na metr kwadratowy oraz deszczu ze śniegiem. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-2 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Mazowszu, Podlasiu i Podkarpaciu. Wiatr z północy i północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale na północy i wschodzie - dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa, 8.04

W środę na przeważającym obszarze kraju będą kłębić się chmury, miejscami niosąc słabe, przelotne opady deszczu do 1-3 l/mkw., na wschodzie i południu - lokalnie deszczu ze śniegiem, a w Karpatach - śniegu do 1-2 centymetrów. Wciąż możliwe są burze. Pogodnie będzie tylko na krańcach zachodnich i południowo zachodnich. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-7 st. C na południu, południowym wschodzie i Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na krańcach zachodnich. Powieje z północy, w większości kraju słabo i umiarkowanie, ale na wschodzie - okresami dość silnie, z porywami sięgającymi 50-60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na północnym wschodzie do ponad 80 procent w pasie od Pomorza do Małopolski i Podkarpacia. W całej Polsce odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne na południowym wschodzie i neutralne w reszcie kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Może słabo, przelotnie popadać. Temperatura wyniesie co najmniej 3 st. C. Da się odczuć umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie w Warszawie umiarkowane i duże zachmurzenie. Niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Pod wieczór się rozpogodzi. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura nie spadnie poniżej 2 st. C. Wiatr z północy okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę mieszkańcy Trójmiasta mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, które może przynieść przelotne opady deszczu. Pod wieczór zrobi się pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północy. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe sięgnie 1028 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu szykuje się pogoda noc. Temperatura spadnie do -1 st. C. We znaki da się słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, możliwy jest przelotny deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura obniży się do -2 st. C. Wiatr, wiejący z północy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka środa z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na termometrach pokaże się nie więcej niż 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanuje duże zachmurzenie, ale wystąpią przejaśnienia. Możliwe są przelotne opadu deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie co najmniej 2 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie oraz ryzyko przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura nie przekroczy 6-7 st. C. Powieje umiarkowanie z północy. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 999 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
