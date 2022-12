Pogoda na jutro - środa 7.12. Pochmurno, opady śniegu z deszczem i śniegu

Pogoda na jutro. Wtorek 7.12 przyniesie w wielu regionach opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Uwaga, na drogach będzie ślisko i niebezpiecznie. Aurę pogorszy silniejszy wiatr. Temperatura nie przekroczy czterech stopni Celsjusza.

Pogoda na noc. Będzie pochmurno. Wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem - miejscami marznącego, powodującego gołoledź. Uwaga na ciężki mokry śnieg. Zrobi się ślisko. Temperatura wyniesie minimalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr skręcający na zachodni miejscami powieje silniej.

Pogoda na jutro - środę 7.12

W środę zrobi się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Spadnie śnieg, okresami deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg. Zrobi się ślisko. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, okresami w porywach jego prędkość wzrośnie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 90 procent. Wszędzie odczujemy zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu powinni szykować się na pochmurną noc. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Zrobi się ślisko. Temperatura minimalna spadnie do 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno, możliwe są opady śniegu. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie będzie pochmurno ze śniegiem. Temperatura minimalna spadnie do 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Kraków w środę musi być przygotowany na pochmurną aurę z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 981 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Dla Poznania prognozowana jest na ogół pochmurna aura i śnieg. Termometry wskażą do 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w środę będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, pojawią się opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe sięgnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy sięgnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w środę będzie na ogół pochmurno. Prognozowane są opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Uwaga, zrobi się ślisko. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h, nadciągnie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu zapowiada się pochmurna noc z opady śniegu, a chwilami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 0 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dla Wrocławia na środę prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, nadciągnie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe 994 hPa, spada.

