Pogoda na jutro, czyli środę 5.03. Noc zapowiada się lokalnie z kilkustopniowym mrozem. Dzień przyniesie znaczny wzrost temperatury i słoneczną pogodę. Termometry pokażą nawet 16 stopni.

Najbliższa noc przyniesie lokalne zamglenia na południu. W pozostałych regionach będzie pochmurno, największe zachmurzenie wystąpi w północno-wschodniej części kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na południu, przez 0-2 st. C w centrum, do 3/4 st. C na północnym wschodnie Polski. Wiatr będzie zachodni lub południowo-zachodni, przeważnie umiarkowany, na północy dość silny. W porywach osiągnie do 40-50 kilometrów na godzinę, na samym Pobrzeżu będzie silny z porywami do 60-70 km/h.

Pogoda na jutro - środa, 05.03

Środa w przeważającej części kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C, a lokalnie nawet 16 st. C na południu. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr (na północy i wschodzie porywy wiatru do 50-60 km/h, w rejonie Wybrzeża do 70-80 km/h).

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie dość niska i wyniesie od 40 do 60 procent. Ciepło będzie w centrum i na południowym wschodzie kraju, na pozostałych obszarach odczujemy komfort cieplny. Jedynie na krańcach północno-wschodnich będzie chłodno. Podobnie będzie z warunkami biometeo, im dalej na północny wschód, tym okażą się one bardziej niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie częściowo zachmurzone. Termometry pokażą od 2 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie pogodną aurę i zachmurzenie umiarkowane. Termometry w Warszawie pokażą do 12 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, który będzie umiarkowany, a czasami dość silny. Ciśnienie zacznie lekko rosnąć, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Dla mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu będzie to pochmurna noc. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3-4 st. C. Wiatr będzie zachodni do południowo-zachodniego, dość silny z porywami do 40-50 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa i będzie się lekko spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Trójmieście będzie pochmurna. Temperatura maksymalna wyniesie 11-12 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i będzie dość silny, w porywach osiągają do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nadchodząca noc w Poznaniu będzie pochmurna. Termometry pokażą do 0-1 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno będzie także w ciągu dnia. Termometry w Poznaniu wskażą maksymalnie 13-14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany do dość silnego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nadchodząca noc we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie umiarkowane do małego. Termometry pokażą minimalnie -2 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni i słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W trakcie dnia zachmurzenie będzie małe, a okresowo pojawi się bezchmurne niebo. Mieszkańcy Wrocławia zobaczą na termometrach do 15-16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i okresami umiarkowany wiatr. Ciśnienie zacznie lekko spadać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Najbliższa noc w Krakowie przyniesie zachmurzenie małe jedynie. W drugiej części nocy mogą pojawić się zamglenia. Termometry wskażą minimalnie -3/-2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-16 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie zacznie lekko spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

