Pogoda na jutro - środa, 31.12. Gdzie w nocy i w środę spadnie najwięcej śniegu

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na zachodzie kraju będzie dość pogodnie, a opady deszczu nie wystąpią. We wschodniej połowie kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu, których suma wyniesie 2-5 centymetrów. Lokalnie w centrum oraz na Pomorzu i Warmii wystąpią umiarkowane, przejściowo intensywne opady śniegu - prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 5-15 centymetrów, lokalnie na północy do 20 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -8/-7 stopni Celsjusza na Podlasiu do -3/-1 st. C na Pomorzu. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 40-60 km/h, a na wybrzeżu - do 80 km/h.

Prognoza na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 31.12

Na północnym wschodzie Polski w środę będzie dość pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się zachmurzenie duże i całkowite z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami śniegu, którego spadnie do 2-5 centymetrów. Na Pomorzu opady śniegu będą umiarkowane i intensywne, a ich suma wyniesie 5-15, miejscami 20 centymetrów. Uwaga: śnieg powinien ominąć Wielkopolskę.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4/-3 st. C na wschodzie, przez -2/-1 st. C w centrum, do 0-2 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny - lokalnie jego prędkość wyniesie 40-50 km/h, a na Wybrzeżu - do 70 km/h.

Prognoza na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza największa będzie w pasie od Wybrzeża przez centrum kraju po Małopolskę i wyniesie 80 procent, a nawet powyżej 90 procent. Bardziej suche powietrze będzie na wschodzie i w południowo-zachodniej Polsce. Na zachodzie kraju biomet ma być neutralny, a w pozostałej części kraju - niekorzystny.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Wystąpią słabe, przejściowo umiarkowane, przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -5/-4 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie będzie pochmurno i pojawią się słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura nie spadnie poniżej -4/-3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -2/-1 st. C. Powieje wiatr dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1/0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, a opady nie wystąpią. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -5/-4 st. C. Powieje. wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie, natomiast opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1/0 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie dość pogodna, a opady nie wystąpią. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -6/-5 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -1/0 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -5/-4 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

