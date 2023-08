Pogoda na jutro - środa 30.08. W nocy porywy o bardzo dużej prędkości, z dnia też będzie groźnie

Noc z wtorku na środę w dużej części kraju zapowiada się burzowo, tak samo będzie w środę 30.08. Deszcz będzie padać ulewnie, pojawią się bardzo silne porywy wiatru. Termometry w środę wskażą od 17 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na wschodzie, a także częściowo w centrum kraju zachmurzenie będzie duże z umiarkowanymi i intensywnymi opadami deszczu oraz burzami. Podczas burz deszcz będzie padać ulewnie, do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę, lokalnie do 100 km/h. Początkowo wyładowaniom atmosferycznym może towarzyszyć grad. W zachodniej Polsce będzie pochmurno i w niektórych miejscach pojawią się słabe opady deszczu rzędu 2-5 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na zachodzie do 18-19 st. C na wschodzie kraju. Wiatr z wyjątkiem burz będzie słaby, na zachodzie północno-zachodni, a we wschodnich regionach powieje ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na środę 30.08

Dzień zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. We wschodniej części kraju będzie padać deszcz i wystąpią burze z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h, lokalnie także z gradem. W zachodnich i środkowych regionach pojawią się słabe opady deszczu i mżawki do 1-5 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-19 st. C na zachodzie i w centrum do 24-26 st. C na wschodzie Polski. Wiatr północno-zachodni, poza burzami będzie słaby.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na przeważającym terenie Polski znajdzie się na poziomie 80-90 procent. Mieszkańcy zachodnich województw odczują chłód, na wschodzie będzie odczuwalne ciepło, a w pozostałych miejscach - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju okażą się niekorzystne, w reszcie kraju natomiast aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu i burzami, które mogą być gwałtowne. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 992 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, pojawią się też przelotne opady deszczu i burzami z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie południe osiągnie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura z opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 16 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się pochmurnej środy z rozpogodzeniami. Okresowo możliwe są słabe opady deszczu i mżawki. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Okresowo może słabo padać deszcz i mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno. Możliwe są słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresami mogą występować słabe opady deszczu i mżawki. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu i burzami, które mogą być gwałtowne. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie będzie pochmurno z rozpogodzeniami, wystąpią również przelotne opady deszczu i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 982 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl