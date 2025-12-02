Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami, które spodziewane są miejscami na zachodzie i południu kraju. Pojawią się też liczne mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 100-1000 metrów. Możliwa jest też mżawka. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza w kotlinach górskich, -1 st. C w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Śląsk, po Małopolskę, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Powieje południowo0wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.



Pogoda na jutro - środa, 3.12

Środa przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami na zachodzie i południu kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.



Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 do 90 procent. Wszędzie będzie chłodno i wilgotno. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na zachodzie będą neutralne.



Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa zapowiada się pochmurnie i mgliście. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się obniża, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pochmurna i mglista środa. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko się obniża, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się pochmurną i mglistą aurę. Temperatura maksymalna sięgnie 4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się obniża, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami, pojawią się też mgły. Termometry wskażą -1/0 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, spodziewane są też mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się obniża, w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurna i mglista środa. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie lekko się obniża, w południe sięgnie 991 hPa.

