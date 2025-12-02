Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 3.12. Nocą ściśnie mróz, pojawią się też mgły

Mroźna, zimna noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 3.12. W nocy temperatura w części kraju spadnie poniżej zera, pojawią się też mgły. Dzień zapowiada się pochmurnie, lokalnie możliwe są przejaśnienia.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami, które spodziewane są miejscami na zachodzie i południu kraju. Pojawią się też liczne mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 100-1000 metrów. Możliwa jest też mżawka. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza w kotlinach górskich, -1 st. C w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Śląsk, po Małopolskę, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Powieje południowo0wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-69463
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 3.12

Środa przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami na zachodzie i południu kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. 

Klatka kluczowa-69403
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 do 90 procent. Wszędzie będzie chłodno i wilgotno. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na zachodzie będą neutralne.

Klatka kluczowa-69435
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa zapowiada się pochmurnie i mgliście. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się obniża, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pochmurna i mglista środa. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko się obniża, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się pochmurną i mglistą aurę. Temperatura maksymalna sięgnie 4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się obniża, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami, pojawią się też mgły. Termometry wskażą -1/0 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, spodziewane są też mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się obniża, w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurna i mglista środa. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie lekko się obniża, w południe sięgnie 991 hPa.

Klatka kluczowa-69489
Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PhotoRK/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
23 min
pc
Amerykanie słyszą tsunami z kosmosu
Kijek w kosmosie
Rozbłysk słoneczny - zdj. ilustracyjne
Potężny rozbłysk słoneczny. Padła łączność radiowa
Nauka
Morskie Oko
Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił
Polska
Pochmurno
Przed nami ponure dni. Wszystko przez rosyjski antycyklon
Prognoza
Mgła, noc
Uwaga na gęste mgły. Alarmy we wszystkich województwach
Prognoza
Awaria prądu na stoku w ośrodku Sunburst Ski and Snowboard w stanie Wisconsin
Awaria na stoku. Na wyciągu utknęło 14 osób
Świat
Osuwisko zeszło w regionie Ukajali
Osuwisko zabiło 13 osób, w tym dzieci
Świat
Pługi śnieżne w Kansas City
Rząd pługów śnieżnych na autostradzie. Najtrudniejsze dopiero przed nimi
Świat
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
Świat
W stanie Waszyngton głaz spadł na przejeżdżający samochód
Wracali do domu, ich auto zmiażdżył głaz
Świat
Mgła, zima
Będzie chłodno i wilgotno, a niebo spowiją chmury. Pogoda na dziś
Prognoza
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
Nauka
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
Świat
Mgły, noc
Mglista noc, możliwa mżawka
Prognoza
Smog nocą
Czarne punkty na mapie. Polska się dusi
Smog
Powodzie w Azji
"Modlimy się o siłę oraz ukojenie". Oświadczenie króla Karola
Świat
Zima góry
Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków
Polska
Gołoledź, opady marznące - zdjęcie poglądowe
To polskie miasto wciąż nie może sobie poradzić z atakiem zimy
Polska
AdobeStock_1788852409
Polska pod wpływem zgniłego wyżu. Pogoda na 5 dni
Prognoza
Mgły
Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
Prognoza
Rekin z rodziny Centrophoridae
"Dziwne, prehistoryczne zwierzęta", które wkrótce mogą wyginąć
Świat
snieg zima AdobeStock_412963832_1
Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?
Polska
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
Przesłuchali 28 godzin nagrań z Marsa i odkryli coś niezwykłego
Nauka
Winorośl
Na Sycylii kawa i banany, a w Polsce winorośl. Tak klimat zmienia uprawę roślin
TVN24
Skutki powodzi w Indonezji
Największa katastrofa w historii kraju
Świat
W Hiszpanii stwierdzono pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń od ponad 30 lat
Wirus powrócił po 30 latach. Władze wezwały na pomoc wojsko
Świat
Smog
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Smog
Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakaru
Płynął z rosyjską ropą, nabiera wody. Służby próbują zapobiec wyciekowi
Świat
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Czeka nas kolejny pochmurny dzień
Prognoza
Renifer uciekł ze świątecznej parady
Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom