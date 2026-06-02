Prognoza Pogoda na jutro - środa 3.06. Spokojna noc, w dzień wrócą wyładowania Damian Zdonek |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Noc w Polsce zapowiada się pogodnie. Początkowo, lokalnie na wschodzie mogą pojawić się słabe, zanikające, przelotne opady deszczu do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 3.06

W środę na północnym wschodzie oraz częściowo w centralnej Polsce ma być dość pogodnie, bez opadów. W innych regionach wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu, niekiedy przelotnymi, o sumie do 2-10 l/mkw., lokalnie do 20 l/mkw. Na południu i lokalnie w centrum spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu do 20-40 l/mkw. oraz ryzykiem gradu. Termometry pokażą od 20 st. C na zachodzie do 26 st. C w centralnej Polsce. Wiatr okaże się umiarkowany, głównie południowo-wschodni, tylko od zachodu skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na wschodzie i północy do ponad 90 procent na południowym zachodzie. Odczujemy głównie ciepło, tylko na południowym zachodzie i północnym wschodzie zapanuje komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne na zachodzie i południu, neutralne na północy i wschodzie Polski.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pogodna i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni. O północy ciśnienie wyniesie 998 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągając 996 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodna noc bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 11 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. Ciśnienie będzie spadać i o północy sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie środa rozpocznie się pogodnie. W drugiej części dnia możliwy będzie jednak słaby, przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Umiarkowany, w porywach dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i ma się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie, bez deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. O północy ciśnienie sięgnie 996 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w środę spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Może zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, a w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie pogodną aurę bez opadów. Na termometrach minimalnie zobaczymy 13 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby. O północy ciśnienie osiągnie 992 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa upłynie we Wrocławiu pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna sięgnie 23 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr południowo-wschodni, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie się wahać i w południe sięgnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi pochmurne niebo bez opadów. Termometry pokażą 10 st. C. Zw wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 983 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w środę zapanuje duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma się wahać, w południe osiągnie 980 hPa.