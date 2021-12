Pogoda na jutro - środa 29.12. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu

Pogoda na jutro. Środa w niemal całej Polsce przyniesie opady. Synoptycy prognozują deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura sięgnie maksymalnie od -4 do 4 stopni Celsjusza.

Noc będzie na ogół pochmurna. W zachodniej części kraju lokalnie pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Na drogach będzie ślisko. Na krańcach zachodnich możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, miejscami silniej, z kierunku południowo-wschodniego.

Pogoda na środę 29.12

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Lokalnie deszcz będzie marznący. Można spodziewać się jedynie niewielkich przejaśnień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni.