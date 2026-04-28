Prognoza Pogoda na jutro - środa, 29.04. Przed nami bardzo zimna noc. Lokalnie może popadać śnieg Damian Zdonek

Noc na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie. Jedynie przejściowo większe zachmurzenie spodziewane jest na północnym wschodzie Polski. Tam też możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem, jak i samego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -6/-4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum do -2/0 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 29.04

W środę rano dopisze pogodna i słoneczna aura. W ciągu dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, nad ranem również samego śniegu, na północnym wschodzie kraju. Śnieg ma również sypać w Karpatach. Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 st. C na północnym wschodzie, przez do 9-10 st. C w centralnej Polsce, do 12-13 st. C w regionach zachodnich. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z północy.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 40 do ponad 60 procent. W prawie całym kraju będzie zimno, tylko mieszkańcy zachodnich regionów odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje północy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie w Warszawie duże i całkowite zachmurzenie, nie będzie padać. Termometry wskażą maksymalnie 9-10 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 0-1 st. C. Powieje północy i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1028 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka w środę umiarkowane zachmurzenie, bez opadów. Słupki rtęci pokażą 8-9 st. C. Wiejący z północy wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1030 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie i bez opadów. Termometry wskażą -2/-1 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie, nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu dopisze pogodna aura bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie 10-11 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pogodna aurę bez opadów. Na termometrach zobaczymy -3/-2 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, bez opadów. Termometry wskażą 9-10 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

