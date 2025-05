Najbliższa noc będzie pogodna. Tylko na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Gorzowskiej na niebie pojawią się chmury, które przyniosą niewielkie opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu i Wyżynie Śląskiej, przez 8-10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr tylko na wschodzie będzie północny, poza tym powieje z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - środa 28.05

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste oraz postępujące stopniowo od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw. Niewykluczone są również burze. Na wschodzie na ogół nie będzie padać, choć wzdłuż wschodniej granicy może pojawić się słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-18 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podlasiu Mazowszu i Lubelszczyźnie. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a w burzach silny.