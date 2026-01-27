Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 28.01. W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko

|
Lód na chodniku
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 28.01. Noc przyniesie trudne warunki na drogach. Oprócz opadów śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącej mżawki pojawią się silne zamglenia i mgły marznące. W ciągu dnia dominować będą chmury, które miejscami przyniosą opady śniegu. Termometry wskażą od -3 do 4 stopni Celsjusza.

W nocy na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie, lokalnie ze słabymi opadami śniegu rzędu 1-3 centymetrów, deszczu ze śniegiem i opadami marznącymi mżawki oraz silnymi zamgleniami i mgłami marznącymi ograniczającymi widzialność do 200-400 metrów. Termometry pokażą minimalnie od -1/-2 stopni Celsjusza na południu do -3/-4 st. C na północy i w centrum kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Klatka kluczowa-191353
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 28.01

W środę na niebie również pojawi się sporo chmur. Na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest całkowite zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. W Polsce wschodniej wystąpią słabe opady śniegu (1-3 cm) i mokrego śniegu (lokalnie możliwe są opady marznące). Temperatura maksymalna wyniesie od -3/-2 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr.

Klatka kluczowa-191333
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 80 na zachodzie do 95 procent na wschodzie. Na zachodzie Polski warunki biometeo będą neutralne, a na wschodzie i w centrum kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-191328
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna noc ze słabymi opadami śniegu w jej drugiej części. Termometry wskażą od -4/-3 st. C. Powieje zmienny i słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi rozpogodzeniami. Nad ranem pojawią się słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1/0 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zbliżająca się noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna. Z przerwami słabo popada śnieg. Termometry wskażą minimalnie -2/-1 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno, a okresami wystąpią słabe opady śniegu. Mieszkańcy zobaczą na termometrach minimalnie -1/0 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem przykryją chmury, a w pierwszej części nocy pojawią się słabe opady śniegu. Lokalnie wystąpią silne zamglenia i mgły marznące. Na termometrach zobaczymy od -3/-2 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Termometry wskażą 0-1 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu dominować będzie pochmurna pogoda ze słabymi opadami śniegu w pierwszej części. Lokalnie pojawią się silne zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy od -1/0 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę w Poznaniu będzie pochmurno. Termometry pokażą maksymalnie 2-3 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna noc z silnymi zamgleniami i mgłami marznącymi. Termometry wskażą minimalnie -2/-1 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 975 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie dominować będzie pochmurna aura. Nad ranem wystąpią słabe opady śniegu. Możliwe jest także pojawienie się opadów marznących. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1-2 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 973 hPa i będzie wzrastać.

Klatka kluczowa-191305
Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jan von nebenan/Shutterstock

pogodaPolskaprognoza pogodyprognoza
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
