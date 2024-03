Pogoda na jutro, czyli na środę 27.03. Noc w całym kraju przyniesie wietrzną aurę - miejscami porywy mogą przekraczać 60 kilometrów na godzinę. Silne porywy towarzyszyć nam będą również w dzień. Termometry wskażą od 12 do 19 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W całym kraju noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu, okresami osiągając w porywach prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, a miejscami, zwłaszcza na wschodzie, porywy mogą być silniejsze.

Pogoda na jutro - środa 27.03

Środa przyniesie nam na ogół słoneczną aurę. Jedynie w centrum i na Mazurach istnieje niewielkie prawdopodobieństwo słabych opadów deszczu. Termometry pokażą od 12 st. C na Podlasiu do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr, okresami w porywach rozwinie prędkość do 40-60 km/h, lokalnie nawet większą.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie między 50 a 60 procent. Odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą niebo nad Warszawą okaże się pogodne. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 40-60 km/h. Barometry pokażą o północy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie zapowiada się słonecznie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 16 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi 40-60 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy spodziewana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z porywami okresowo dochodzącymi do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Na barometrach o północy zobaczymy 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka słoneczna środa. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego wschodu, osiągając w porywach 40-60 km/h. Barometry w południe pokażą 998 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pogodne niebo. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, rozwijający okresami w porywach prędkość 40-60 km/h. O północy ciśnienie wyniesie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Słoneczna środa zapowiadana jest również w Poznaniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi okresowo 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 982 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach minimalnie zobaczymy 6 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresowo w porywach osiągając 40-60 km/h. Barometry o północy wskażą 982 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu zapanuje słoneczna aura. Termometry wskażą 19 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, umiarkowany i dość silny, rozwijający w porywach prędkość do 40-60 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 978 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr południowo-wschodni, w porywach sięgający 40-60 km/h. O północy zobaczymy na barometrach 973 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa przyniesie mieszkańcom Krakowa słoneczne niebo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresowo osiągając w porywach 40-60 km/h. Barometry pokażą w południe 970 hPa.

