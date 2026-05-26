Prognoza Pogoda na jutro - środa, 27.05. Noc przyniesie chmury i deszcz Arleta Unton-Pyziołek

Na południu i południowym zachodzie noc będzie pogodna. W pozostałych rejonach pojawi się więcej chmur kłębiastych, a miejscami na północy, wschodzie i w centrum wystąpią słabe opady deszczu do dwóch litrów na metr kwadratowy.

Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 st. C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale na północy i wschodzie - dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa, 27.05

Środa zapowiada się pogodnie. Więcej chmur kłębiastych rozwinie się jedynie na południu i południowym wschodzie, gdzie mogą one przynieść przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Możliwe są tam także burze z deszczem rzędu 10-15 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-18 st. C na Podlasiu, przez 20-22 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, na wschodzie w porywach dochodzący do 50-60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na zachodzie i częściowo w centrum do ponad 70 procent na południu. W większości Polski będzie nam komfortowo, a na południu - nawet ciepło. Warunki biometeo okażą się neutralne na północy, zachodzie i częściowo w centrum oraz niekorzystne w reszcie kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie wystąpi umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie z przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie co najmniej 16 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający 50 km/h. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1002 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pogodna. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach osiągający do 50 km/h. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc przyniesie umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie z przelotnymi opadami. Temperatura spadnie do 11 st. C. Da się odczuć umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach dochodzący do 50-70 km/h. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pogodna środa. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 19 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zapanuje umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Wartości na termometrach nie spadną poniżej 15 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę mieszkańców Poznania czeka pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu szykuje się pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We środę we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże. Może przelotnie popadać. Temperatura osiągnie maksymalnie 23 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50 km/h. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We środę mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Może przelotnie popadać i zagrzmieć. Na termometrach pokaże się maksymalnie 25 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 990 hPa.

