Noc na wschodzie i południu Polski upłynie pod znakiem pogodnej aury. Od zachodu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Słabe opady deszczu mogą pojawić się jedynie w rejonie Pomorza. Temperatura minimalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 8-10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - środa, 25.03.

W środę na przeważającym obszarze kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, które od zachodu wzrastać będzie do całkowitego. Tam, gdzie niebo spowiją chmury, spodziewane są opady deszczu, których suma wyniesie 1-5 litrów na metr kwadratowych. Strefa opadów będzie się rozciągać do wieczora od Dolnego Śląska po Pomorze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 st. C na Pomorzu Zachodnim do 16-17 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Na zachodzie będzie wiał z prędkością 40-60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu - do 80 km/h.

Warunki biometeo w środę

Na Pomorzu Zachodnim wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka i wyniesie około 90 procent. Im dalej na południowy wschód, tym będzie ona niższa. Mieszkańcy północno-zachodnich i zachodnich regionów kraju odczują komfort termiczny, a pozostałych - ciepło. Na północnym zachodzie warunki biometeo będą niekorzystne. W pasie od Śląska aż po Warmię i Mazury będą neutralne, natomiast na południu i południowym wschodzie - korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie przewidywane jest duże zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 15-17 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany i okresami dość silny oraz porywisty. W południe ciśnienie spadnie do około 990 hPa, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście przyniesie pochmurną aurę. Miejscami może popadać słaby deszcz o sumie 1-2 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiatr będzie południowy i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Trójmieście utrzyma się pochmurna aura, a pod koniec dnia mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 14-15 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, dość silny i porywisty. W południe ciśnienie wyniesie około 993 hPa, po czym zacznie stopniowo rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu przewidywane jest duże zachmurzenie, jednak bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiatr będzie południowy i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę, a w godzinach popołudniowych mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13-14 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, dość silny i porywisty. W południe ciśnienie spadnie do około 985 hPa, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc we Wrocławiu prognozowane jest duże zachmurzenie bez opadów. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7-8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozowane jest duże zachmurzenie, a w godzinach wieczornych możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-17 st. C. Wiał będzie wiatr południowy i południowo-zachodni, dość silny i porywisty. W południe ciśnienie spadnie do około 984 hPa, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie, a opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy nie mniej niż 1-3 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni i słaby. O północy ciśnienie osiągnie 988 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa przyniesie mieszkańcom Krakowa duże zachmurzenie, choć opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 15-17 st. C. Wiał będzie wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie około 978 hPa, po czym zacznie stopniowo rosnąć.

