Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z niewielkimi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami wystąpią opady śniegu poniżej jednego centymetra. Na południu popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg, którego sypnie do 2-3 centymetrów, szczególnie w Karpatach. W związku ze spadkiem temperatury poniżej zera stopni, na północnym wschodzie i wschodzie kraju miejscami pojawi się lodowica. Tam na drogach i chodnikach zrobi się ślisko. Termometry pokażą od -4/-2 stopni Celsjusza na Podlasiu i Warmii, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 25.02

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W centrum i na południowym wschodzie kraju prognozowane są przelotne opady śniegu do jednego centymetra, a miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/0 st. C na Podlasiu, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od około 60 do ponad 80 procent. Mieszkańcy wschodnich i centralnych regionów Polski odczują chłód, pozostałych - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na południowym wschodzie kraju, a w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, okresami popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w środę duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym możliwy jest też przelotny opada śniegu. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie wiał umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie, okresami popada śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 3 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurna aurą. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr powieje z północy, umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurnie. Termometry wskażą 2 st. C. Wiatr zachodni, będzie wiał umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia środa z dużym zachmurzeniem i przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Powieje północny, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, okresami popada śnieg z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie spodziewane jest duże zachmurzenie, poza tym okresami popada śnieg z deszczem. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 998 hPa.

