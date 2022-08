Pogoda na jutro - środa 24.08. Burzowo w niektórych regionach, gorąco i parno

Pogoda na jutro. Środa 24.08 w większości kraju przyniesie opady deszczu, na obszarze kilku województw zagrzmi. Słonecznej aury przez cały dzień można spodziewać się tylko na Podlasiu. Termometry wskażą w najcieplejszych chwilach od 25 do 32 stopni Celsjusza.

W nocy w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę, Kujawy, Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę prognozowane są opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W niektórych miejscach mogą wystąpić burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku północnego i wschodniego.

Pogoda na jutro - środa 24.08

Dzień przyniesie na Podlasiu słoneczną aurę. W innych rejonach kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Gwałtownym zjawiskom może towarzyszyć deszcz do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zmienny i przeważnie słaby.

Warunki biometeorologiczne - środa 24.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent, przy czym najbardziej wilgotno będzie w północno-zachodniej Polsce. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju odczujemy upał, a w pozostałych regionach będzie gorąco i parno. We wszystkich regionach kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać i o północy barometry wskażą 1004 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę mieszkańców Warszawy czeka zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem. Mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć będą opady 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą do 29 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem pochmurnego nieba i deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1019 hPa, a ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie przewidywany jest dzień pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy do 26 st. C. Wiatr z północy i północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć i w południe barometry pokażą 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna i deszczowa. W najchłodniejszym momencie nocy termometry pokażą 16 st. C. Powieje słaby wiatr z północy i północnego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1007 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu zapowiada się pochmurno. Pojawi się zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni i północny wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, a w południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie pochmurną i deszczową aurę. Na termomatrach zobaczymy minimalnie 16 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby wiatr. O północy barometry pokażą 1003 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wrocław może przygotować się w środę na zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry pokażą do 27 st. C. Północny wiatr będzie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy spodziewane jest duże zachmurzenie i deszcz. Temperatura nie spadnie poniżej 17 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu i północy. O północy na barometrach zobaczymy 987 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa przyniesie w Krakowie przelotny deszcz oraz burze z opadami 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 30 st. C. Wiatr będzie słaby i północno-wschodni. Ciśnienie będzie się wahać, a barometry pokażą w południe 987 hPa.

