Pogoda na jutro - środa, 24.12. Takiej nocy w pogodzie nie było dawno

|
shutterstock_1860148765
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 24.12. Przed nami mroźna noc, lokalnie możliwe jest oblodzenie mokrych dróg i chodników. W Wigilię temperatura w całym kraju nie przekroczy zera stopni.

W nocy na południu kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, okresami spadnie do 1-5 centymetrów śniegu. W pasie środkowym - od Wielkopolski, przez Ziemię Świętokrzyską, po Lubelszczyznę - zachmurzenie okaże się od dużego do umiarkowanego. Tam też możliwy jest przelotny opad śniegu w pierwszej części nocy. Na północy Polski spodziewane są rozpogodzenia aż do bezchmurnego nieba.

Temperatura minimalna wyniesie od -10/-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -7/-5 st. C w centrum, do -2/-1 st. C na południu. Lokalnie możliwe jest oblodzenie mokrych nawierzchni, głównie we wschodniej połowie kraju Wiatr północno-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny.

Klatka kluczowa-118440
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro, czyli na Wigilię

W Wigilię w przeważającej części kraju będzie pogodnie i słonecznie, przejściowo nieco więcej chmur pojawi się nad Bałtykiem i w rejonie Wybrzeża. Na południu w dalszym ciągu spodziewana jest większa ilość chmur z odsuwającymi się i zanikającymi, słabymi opadami śniegu w rejonie podgórskim i górskim (rzędu 1-2 cm).

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -4/-3 st. C w centrum, do -2/-1 st. C na południu i zachodzie. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami w południowej części kraju okaże się dość silny, a w górach silny z porywami do 50-70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwe są zawieje śnieżne.

Klatka kluczowa-118417
Prognoza pogody na Wigilię
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 80 procent. W całym kraju będzie zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-118463
Warunki biometeo w Wigilię
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie od dużego do umiarkowanego, jedynie początkowo możliwe są słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie zapowiada się słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie -4 st. C. Wiatr północno-wschodni, przeważnie okaże się słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hPa i dalej będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie spodziewane jest zachmurzenie od dużego do umiarkowanego, a nad ranem małego. Na termometrach zobaczymy -7 st. C. Wiatr północno-wschodni i wschodni, powieje przeważnie umiarkowanie. Ciśnienie o północy wyniesie 1036 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przeważnie będzie słonecznie, jedynie przejściowo może "nasunąć" się znad Bałtyku więcej chmur do zachmurzenia umiarkowanego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -3 st. C. Wiatr wschodni do zmiennego, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1040 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie, początkowo możliwe są słabe, przelotne opady śniegu i zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna i słoneczna środa. Na termometrach będzie maksymalnie -3 st. C. Wiatr północno-wschodni, przeważnie okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie od całkowitego do dużego. Poza tym możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Termometry wskażą -2 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się początkowo duże zachmurzenie, następnie umiarkowane, a w drugiej części dnia małe. Temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Wiatr północno-wschodni, przeważnie okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi całkowite i duże zachmurzenie, okresami popada słaby śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie umiarkowany do okresami dość silnego. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa środa z całkowitym i dużym zachmurzeniem. W pierwszej części dnia możliwe są słabe, zanikające opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -1 st. C. Powieje północno-wschodni, przeważnie umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1006 hPa.

Klatka kluczowa-118471
Warunki drogowe w Wigilię
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: NadyGinzburg/Shutterstock

pogoda prognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
