Pogoda na jutro - środa 23.08. W nocy mgły i burze, za dnia w części kraju będzie upalnie

W nocy w południowo-wschodniej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz zanikające burze, w trakcie których spadnie 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na północy Polski lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. W pozostałych regionach będzie pogodnie.

Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, w strefie brzegowej także umiarkowany, zachodni.

Pogoda na środę 23.08

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Warmii do 32 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego i północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.