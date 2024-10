Pogoda na jutro, czyli na środę 23.10. Nocą niebo nad Polską zasnują chmury, a miejscami słabo popada deszcz. W dzień opady odsuną się znad naszego kraju, ustępując miejsca rozpogodzeniom. Termometry pokażą do 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W zachodniej Polsce noc okaże się pogodna, ale w innych częściach kraju chmur będzie więcej. Na północy i północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie i południu kraju mogą wystąpić słabe, przelotne opady do 3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na zachodzie i w centrum kraju do 9 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na jutro - środa 23.10

Środa upłynie pod znakiem kłębiastego, małego i umiarkowanego zachmurzenia, przejściowo wzrastającego do dużego. Temperatura maksymalna w całym kraju będzie w miarę wyrównana, wyniesie od 13 st. C na Warmii, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie do 14-15 st. C w innych regionach. Północno-zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, tylko chwilami silniejszy, szczególnie w północnych regionach.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie kształtowała się na poziomie około 60 procent. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, ale na północnym wschodzie może być nam chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie okaże się pochmurna z przejaśnieniami, a momentami może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę niebo nad Warszawą będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym, przejściowo dużym stopniu. Termometry pokażą do 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy prognozowane jest pochmurne, ale przejaśniające się niebo. Może przelotnie popadać. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, tylko chwilami silniejszy. Barometry wskażą o północy 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, chociaż momentami chmur może być więcej. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie osiągnie w południe 1031 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. O północy na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna środa. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 15 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1022 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, ale i opadami słabego deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 6 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. Na barometrach w południe zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie spodziewana jest pochmurna noc. Wystąpią przejaśnienia, ale również słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Barometry wskażą o północy 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środowy poranek w Krakowie może jeszcze słabo padać, ale w ciągu dnia deszcz zaniknie, a niebo zacznie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1007 hPa.

