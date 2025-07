Na przeważającym obszarze kraju noc będzie pogodna i bez deszczu. Jedynie na północnym zachodzie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 15-16 st. C na zachodzie kraju. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.

Pogoda na jutro - środa, 23.07

W środę na północnym zachodzie kraju pojawią się chmury, które przyniosą umiarkowane, ciągłe opady deszczu do 10 l/mkw. Na pozostałym obszarze Polski będzie zmienne zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Mogą wystąpić też słabe burze, podczas których spadnie od 5 do 15 l/mkw. Nie popada jedynie na południu i południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 18-20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na południu. Powieje z południowego zachodu, umiarkowanie, w porywach dość silnie.