Pogoda na jutro - środa 22.12. Mroźno w dużej części kraju, miejscami spadnie śnieg

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. W północnej części kraju lokalnie słabo popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni, miejscami zachodni.

Pogoda na środę

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale przejaśnień również można się spodziewać. Na północy kraju miejscami możliwe są słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -7 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunków zachodnich wiatr powieje słabo i umiarkowanie.