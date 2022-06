Pogoda na jutro - środa 22.06. Wzrost temperatury, w części kraju mocno powieje

Noc upłynie przeważnie pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże i lokalnie w pierwszej części nocy wystąpią tam słabe opady deszczu poniżej 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 11-12 st. C na Pomorzu i zachodzie. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, na zachodzie słabo, a na wschodzie umiarkowanie.

Pogoda na środę 22.06

Za dnia będzie przeważać małe i umiarkowane, kłębiaste zachmurzenie. Tylko w północno-wschodniej części kraju pojawi się więcej chmur, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 22-24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na zachodzie. Będzie wiać północno-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na południowym wschodzie dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.