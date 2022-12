Pogoda na jutro - środa 21.12. Nocą w części kraju mroźno i ślisko, dzień z deszczem w wielu miejscach

W nocy z wtorku na środę za sprawą marznących opadów i ujemnej temperatury w kilku województwach nadal będzie niebezpiecznie ślisko. Środa na dużym obszarze Polski przyniesie deszcz, a termometry wskażą do 6 stopni Celsjusza na zachodzie.

W nocy będzie przeważnie pochmurno z rozpogodzeniami na południu i południowym wschodzie Polski. Na północy i zachodzie pojawią się słabe przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W południowej części kraju, głównie na obszarach podgórskich i górskich, mogą wystąpić marznące opady powodujące gołoledź.

Temperatura minimalna wyniesie od -4 do -2 st. C na południu i południowym wschodzie kraju, najwyższe zaś wartości termometry pokażą zaś na Pomorzu Zachodnim, gdzie będzie od -4 do 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w górach porywisty, osiągając prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowo-zachodniego.

Pogoda na środę 21.12

Dzień upłynie z przewagą zachmurzonego nieba. W północnych i zachodnich regionach pojawią się opady deszczu do 2-5 l/mkw. W drugiej części dnia deszcz do 2 l/mkw. może popadać również na południu i w środkowej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2-3 st. C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, w górach rozpędzając się do 40-60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie od 60 do 90 procent, przy czym najwyższa będzie na północy kraju. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne w południowo-wschodniej części kraju okażą się neutralne, a w pozostałych regionach będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno zapowiada się również dzień w Warszawie. W drugiej jego części pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura nie spadnie poniżej 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na środę dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest pochmurne niebo i opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa upłynie w Poznaniu pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszych chwilach 4 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno, a w drugiej jej części wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura obniży się w najchłodniejszych momentach do 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia powinni spodziewać się we wtorek pochmurnej aury z opadami deszczu. Słupki termometrów nie przekroczą 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Pod koniec dnia możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl