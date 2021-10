Pogoda na jutro - środa 20.10. Deszcz, silny wiatr, na termometrach do 22 stopni

W nocy z wtorku na środę w pasie dzielnic południowych będzie pogodnie. Poza tym prognozuje się pochmurną aurę z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa 20.10

Środa przyniesie pogodną aurę w pasie dzielnic południowych. Poza tym będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu. Miejscami spadnie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.