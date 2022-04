Pogoda na jutro - środa, 20.04. W nocy lekki mróz, za dnia opady i do 14 stopni

Pogoda na jutro, czyli środę 20.04, przyniesie w nocy zmienne zachmurzenie, opady i lekki mróz. W dzień w części kraju także będzie padać. Na północy powieje silniejszy wiatr. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni.

Prognoza pogody na noc: zachmurzenie będzie zmienne. Od Podlasia, przez centrum, Kujawy, Wielkopolskę, po Ziemię Lubuską spadnie miejscami do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Pogoda na jutro - środa, 20.04

Pogoda na jutro - środa, 20.04. Zachmurzenie będzie zmienne. Od Śląska przez centrum po Podlasie spadnie deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Lubelszczyźnie do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w strefie brzegowej okresami dość silny i silny, przeważnie z zachodu i północy.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w środę w przeważającej części kraju przekroczy 90 procent. Jedynie na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich odczujemy komfort termiczny. Na pozostałym obszarze - chłód. Warunki biometeo będą od północnego zachodu aż na północny wschód przechodzić z neutralnych, przez niekorzystne, po korzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane i duże . Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i silny, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Temperatura spadnie do -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie zmienne. Temperatura maksymalna wzrośnie do 10 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 983 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie duże i deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Wzrost zachmurzenia do dużego, możliwy deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na ogół pochmurno i deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na ogół pochmurno. Temperatura minimalna dojdzie do 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1002 Pa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże i deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1000 hPa.

