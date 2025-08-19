Pogoda na jutro, czyli na środę 20.08. W nocy temperatura może lokalnie spaść poniżej 10 stopni Celsjusza. W dzień spodziewane są przelotne opady deszczu, a nawet i burze.

W nocy wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami, szczególnie na południowym zachodzie, będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na południu do 12-14 st. C na północy. Lokalnie przy bezchmurnym niebie termometry mogą pokazać poniżej 10 st. C. Powieje słaby, przeważnie południowy wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 20.08

W środę w północnej połowie kraju spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie Polski mogą pojawić się intensywne opady deszczu o natężeniu do 5-10 l/mkw. oraz burze. W południowej połowie kraju dopisze pogodna aura. Prognozowane jest tam jedynie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 19-22 st. C na północy, przez 22-26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na południu. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany, z zachodu, jedynie na północy będzie on skręcający na północ, dość silny. Na wybrzeżu prędkość wiatru w porywach wyniesie 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 80 procent. Na krańcach północnych będzie chłodno, a na południu - gorąco. Mieszkańcy pasa Szczecin - Suwałki odczują komfort termiczny, a regionów centralnych - ciepło. Warunki biometeo w południowej połowie kraju będą korzystne, w pasie centralnym i na północnym zachodzie - neutralne, a na północnym wschodzie - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie dość pogodnie, zachmurzenie okaże się duże do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie dopisze dość pogodna aura, zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane do przejściowo dużego. Wieczorem możliwy jest słaby przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodni i następnie na północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie przeważnie będzie spadać, wieczorem zacznie stopniowo rosnąć po przejściu frontu. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się dość pogodnie, zachmurzenie przeważnie okaże się małe do przejściowo umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy 13-14 st. C. Słaby wiatr, początkowo zmienny, następnie będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie początkowo prognozowane jest zachmurzenie duże i możliwe są słabe przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia zachmurzenie będzie umiarkowane do małego. Temperatura maksymalna wyniesie 19-20 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych, umiarkowany do okresowo dość silnego. W porywach osiągnie do 40-50 km/h. Ciśnienie zacznie rosnąć, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, spodziewane jest co najwyżej małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni do zmiennego. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania przeważnie pogodny dzień, wystąpi zachmurzenie małe do umiarkowanego. Jedynie w godzinach popołudniowych nie można wykluczyć krótkiego, słabego i przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr okaże się zmienny do północno-zachodniego, słaby i umiarkowany. Ciśnienie początkowo będzie spadać, następnie wahać, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, zachmurzenie będzie małe. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa przyniesie pogodną aurę we Wrocławiu. Początkowo będzie bezchmurnie, następnie prognozowane jest małe zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 27 st. C. Wiatr okaże się zmienny do północno-zachodniego, słaby. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury, zachmurzenie będzie umiarkowane do małego. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa będzie w Krakowie pogodna, prognozowane jest zachmurzenie małe do przejściowo umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr zmienny do zachodniego, powieje słabo. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 983 hPa.

