Pogoda na jutro - środa 19.04. Nocą pokropi deszcz i silniej powieje, w dzień od 7 do 14 stopni

Pogoda na noc

W nocy wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu, wschodzie i w centrum kraju okresami będą pojawiać się opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C w Małopolsce. Powieje północny, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr. W porywach na Wybrzeżu rozpędzi się do 60-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na południu i zachodzie Polski okresami będą występować opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Na pozostałym obszarze spadnie do 1-5 l/mkw. Na krańcach zachodnich przejściowo prognozowane są opady śniegu z deszczem, a w rejonie Sudetów spadnie do 5 centymetrów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, przez 10-12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr o kierunku północno-wschodnim okaże się słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 60-80 km/h.