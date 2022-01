Pogoda na jutro - środa 19.01. Wiatr znów zacznie się nasilać

Na środę synoptycy nie prognozują opadów. Chwilami za to może silnie wiać, choć nie tak mocno jak na początku tygodnia. Najsilniejsze porywy wystąpią na północy Polski. Temperatura sięgnie maksymalnie do 6 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na środę

Dzień również upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na południowym wschodzie kraju, przez 4 st. C w centrum, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach w większości regionów rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 80-90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód, a na północy kraju będzie odczuwalna także wilgoć. Warunki biometeorologiczne miejscami na północy i północnym zachodzie okażą się niekorzystne, a w pozostałej części kraju będą neutralne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskaża 1017 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, po południu okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do -1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, po południu okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do -2 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, po południu okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, po południu okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl