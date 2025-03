Noc z wtorku na środę zapowiada się pogodnie. Jedynie w rejonie północno-wschodniej Polski prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy od -8/-6 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski do -2/0 st. C na północnym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni, skręcający na południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - środa, 19.03

Środa 19.03 będzie słoneczna. Jedynie początkowo na północnym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Temperatura wyniesie od 7-8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby, na północy i wschodzie umiarkowany (w porywach osiągnie do 40 kilometrów na godzinę), południowo-zachodni.