Pogoda na jutro - środa, 18.03. Nocą miejscami spadnie śnieg

Pogoda na jutro, czyli na środę, 18.03. Noc będzie pogodna w znacznej części kraju, choć miejscami może pojawić się deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem i śnieg. W dzień aura prawie wszędzie dopisze.

Na przeważającym obszarze kraju noc przyniesie pogodną aurę. Jedynie na południu prognozowane jest duże zachmurzenie, któremu przejściowo będzie towarzyszyć słaby deszcz. Spadnie go do 1-2 litrów na mer kwadratowy. W górach pojawi się deszcz ze śniegiem i śnieg. Opady będą zanikać w drugiej części nocy. Lokalnie na Pomorzu oraz na południu nad ranem wystąpią mgły, ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na południu do -1/-3 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr słaby, północno-wschodni.

Pogoda na jutro - środa, 18.03

Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Opady deszczu nie są prognozowane. Jedynie na północnym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Temperatura maksymalna wyniesie od około 8-10 st. C na Pomorzu do 12-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Na Dolnym Śląsku na termometrach zobaczymy nawet 15 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę będzie umiarkowana. Wyniesie od 40 procent na południowym wschodzie Polski do 60 procent na północy. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo będą neutralne.

Prognoza na noc - Warszawa

Noc przyniesie w Warszawie pogodną aurę. Opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 1-2 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa okaże się dość pogodna. Opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14-15 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście będzie pogodna z zamgleniami, lokalnie mgłami, natomiast opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje wiatr zmienny i słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1030 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Trójmieście okaże się dość pogodna, a opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 7-8 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny i słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1033 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie mieszkańcom Poznania pogodną aurę, a opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiał będzie wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu okaże się słoneczna. Opady nie są spodziewane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc będzie we Wrocławiu dość pogodna, a opady nie są spodziewane. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa przyniesie Wrocławianom słoneczną aurę. Temperatura maksymalna nie będzie wyższa niż 14-15 st. C. Wiał będzie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz początkowo słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem lokalnie wystąpią mgły. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 0-1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie pogodna, a opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12-13 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
