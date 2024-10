Najbliższa noc będzie zimna. Termometry wskażą wszędzie tylko nieco powyżej zera, a przy gruncie temperatura spadnie do ujemnych wartości. Pojawią się też gęste mgły, za to dzień przyniesie dużo słońca.

Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. W drugiej części nocy w centrum i na wschodzie Polski pojawią się jednak silne zamglenia i gęste mgły, które będą ograniczać widzialność do 100-200 metrów.

Termometry pokażą minimalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1-3 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Temperatura przy gruncie w niektórych miejscach spadnie do -1 i 2 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na środę 16.10

Dzień również będzie upływać pod znakiem pogodnej aury. Jedynie nad ranem we wschodnich i środkowych regionach zachmurzenie będzie duże z silnymi zamgleniami i mgłami, które miejscami mogą utrzymywać się do południa.

Na termometrach zobaczymy od 10 st. C w rejonie Suwałk do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr na wschodzie kraju powieje słabo i ze zmiennych kierunków, a w zachodzie będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę będzie dość niska, osiągając 40-50 procent. W większości kraju będzie chłodno, a komfort termiczny odczują tylko mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. Aura nie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Nad ranem pojawią się silne zamglenia i mgły oraz związane z nimi duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1015 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie. Nad ranem wystąpią silne zamglenia i mgły oraz związane z nimi duże zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się pogodnej środy. Termometry pokażą do 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1030 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia słoneczna środa. Termometry pokażą do 14 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie dość pogodna. Nad ranem pojawią się silne zamglenia i mgły oraz związane z nimi duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 1002 hPa.

