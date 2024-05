Pogoda na jutro. Noc w części kraju może przynieść przymrozki. Środa 15.05 zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy nawet 23 stopnie Celsjusza. Lokalnie może powiać silniejszy wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 3-4 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 5-7 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Lokalnie na wschodzie, północy i w centrum kraju możliwe są jeszcze przygruntowe przymrozki do -2/1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Pogoda na noc 14/15.05 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środę 15.05

Środa w całym kraju zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 17-18 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Warunki biometeo w środę 15.05

Wilgotność powietrza w środę wyniesie 60-70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w środę 15.05 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc z wtorku na środę zapowiada się w Warszawie pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 7 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zapowiada się pogodna środa w Warszawie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa zapowiada się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pogodnie. Termometry wskażą do 20 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Szykuje się pogodna noc w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa przyniesie pogodną aurę w Poznaniu. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zapowiada się pogodna noc we Wrocławiu. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zapowiada się pogodna środa we Wrocławiu. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą minimalnie 6 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zapowiada się pogodna środa w Krakowie, ale po południu możliwy jest wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 990 hPa.

Warunki drogowe w środę 15.05 tvnmeteo.pl

