Pogoda na jutro - środa 15.02. Noc z mgłami, w dzień przejaśnienia i rozpogodzenia

Pogoda na jutro. W środę 15.02 będzie przeważać pochmurna aura, ale pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Mogą liczyć na nie szczególnie mieszkańcy zachodnich i południowych regionów kraju. Termometry wskażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Biomet neutralny, czyli aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W niektórych miejscach, szczególnie we wschodnich regionach, pojawią się mgły. Na Podlasiu i miejscami na południu kraju temperatura minimalna wyniesie od -4 do -2 stopni Celsjusza, w centrum będzie od 0 do 1 st. C, a najwyższe wartości, do 2-3 st. C, termometry pokażą nad morzem. Wiatr powieje słabo z kierunków zachodniego i południowego.

Pogoda na środę 15.02

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w zachodniej i południowej części kraju. Rano lokalnie będzie mglisto. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w środkowych regionach, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowy i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 60-70 procent. Na terenie całej Polski będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy barometry wskażą 1020 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie w Warszawie na ogół duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura osiągnie minimalnie 2 st. C.. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1030 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w środę powinni spodziewać się na ogół dużego zachmurzenia. Termometry pokażą najwyżej 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura w najchłodniejszych chwilach wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na środę dla Poznania prognozowane jest duże z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do -1 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się też mgły. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w środę mogą spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl