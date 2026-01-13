Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 14.01. Nocą w połowie kraju chwyci silny mróz

|
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 14.01. Nocą przez Polskę przetoczy się strefa opadów. Miejscami deszcz będzie zamarzać, powodując groźne warunki na drogach. W dzień, ze skrajnie różnymi temperaturami na wschodzie i zachodzie, zjawiska nie odpuszczą.

Na przeważającym obszarze kraju nocą wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. W drugiej części nocy na zachodzie, a nad ranem w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Śląsk pojawią się słabe i umiarkowane opady deszczu i deszczu marznącego, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -16/-14 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, przez -8/-6 st. C w centrum, do -1/1 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-158342
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 14.01

Środa będzie pochmurna ze słabymi i umiarkowanymi opadami: na zachodzie deszczu (2-5 litrów na metr kwadratowy), w pasie od Pomorza po Podkarpacie - deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego (również do 2-5 l/mkw.), a na północnym-wschodzie i wschodzie - śniegu. Wieczorem sypnie dość mocno, przez co grubość pokrywy zwiększy się o 5-10 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -9/-7 st. C na Podlasiu, przez -1/1 st. C w centrum, do 3-5 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu, skręcający na południowy zachód.

Klatka kluczowa-158318
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka - od 80 procent na północnym wschodzie do ponad 95 procent na północnym zachodzie i częściowo w centrum kraju. Na północnym wschodzie i wschodzie nadal poczujemy zimno, za to w reszcie kraju - chłód. Pochmurna i mokra aura sprawi, że warunki biometeo będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-158304
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie, ale pojawią się rozpogodzenia. Temperatura spadnie do -12/-11 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1010 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie w stolicy chmury oraz słabe i umiarkowane opady w drugiej części dnia - początkowo deszczu ze śniegiem, następnie deszczu marznącego i deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -2/0 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka noc z dużym i całkowitym zachmurzeniem oraz słabe opady marznące nad ranem. Wartości na termometrach spadną do -6/-5 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W dzień w Trójmieście także będzie pochmurnie. Pojawią się słabe i umiarkowane opady deszczu marznącego i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0-1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, skręcający na południowy, który będzie umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna, a w jej drugiej części zaznaczą się słabe opady marznące. Termometry pokażą minimalnie -3/-2 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa przyniesie mieszkańcom Poznania chmury i przerywane, słabe opady deszczu. Na termometrach pojawią się maksymalnie 2-3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu, skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu prognozowane są chmury, a w jej drugiej części - słabe opady marznące. Temperatura spadnie do -1/0 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień w Poznaniu będzie pochmurnie i wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 3-4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu, skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się dużego i całkowitego zachmurzenia. Wartości na termometrach spadną do -3/-2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie zapowiada się na pochmurną, a w pierwszej części dnia - także z okresowymi, słabymi opadami deszczu i deszczu marznącego. Temperatura maksymalna wyniesie 1-2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 990 hPa.

Klatka kluczowa-158360
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
