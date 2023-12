Pogoda na jutro - środa 13.12. Nocą ślisko i mglisto, za dnia w wielu miejscach będzie padać

Noc zapowiada się pochmurno i mglisto. W niektórych miejscach widzialność będzie ograniczona do poniżej 100 metrów. Na południu i zachodzie kraju pojawią się opady śniegu przechodzące w deszcz o sumie od 1 do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Opady deszczu miejscami będą marznące, dlatego na drogach spodziewana jest śliskość. W rejonie Podlasia słabo popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny.

Pogoda na środę 13.12

Za dnia zachmurzenie będzie duże. Na południu i zachodzie kraju wystąpią opady śniegu, które szybko będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. W południowo-wschodniej części kraju przewidywane są najbardziej obfite opady, do 10 l/mkw. Na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinie Gorzowskiej spadnie od 1 do 2 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.