Pogoda na jutro - środa 13.10. Deszcz w połowie kraju, chłodno

Nocą na zachodzie kraju będzie pogodnie, natomiast w pasie dzielnic centralnych i wschodnich pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. W górach temperatura spadnie jednak poniżej 0 st. C, wystąpią też opady śniegu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Pogoda na środę 13.10

Środa we wschodnich regionach okaże się na ogół pochmurna i deszczowa. W pozostałych miejscach zachmurzenie będzie zmienne i nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Z kierunku północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.