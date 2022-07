Pogoda na jutro - środa 13.07. Na termometrach od 20 do 28 stopni

Pogoda na jutro. Środa 13.07 w większości kraju przyniesie pogodną aurę. Chmur i opadów deszczu powinni spodziewać się mieszkańcy wschodnich i północno-wschodnich regionów. Tam, gdzie będzie najwięcej słońca, najwyższa będzie też temperatura.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju pojawią się opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a na Podlasiu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Mazowszu, Warmii i Kaszubach. Wiatr będzie zachodni i północno zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na środę 13.07

Dzień w większości kraju zapowiada się pogodnie. Na północnym wschodzie iw schodzie kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na północnym zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 60-90 procent, przy czym najwyższa będzie na północnym wschodzie kraju. Warunki biometeorologiczne w większości regionów okażą się neutralne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno. Okresami możliwe są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w środę powinni spodziewać się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Do południa może przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do 16 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na środę dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowana jest pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pod znakiem pogodnej aury w Poznaniu upłynie także środa. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia również w środę mogą liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurna z rozpogodzeniami w Krakowie będzie także środa. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 990 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl