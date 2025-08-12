Pogoda na jutro, czyli środę 13.08. Najbliższa noc będzie pogodna i ciepła. Na niebie pojawi się niewiele chmur, a termometry wskażą minimalnie od 11 do 15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia dominować będzie słoneczna, upalna aura. W niektórych regionach temperatura maksymalna przekroczy 30 st. C.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy w przeważającej części kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy i północnym wschodzie zachmurzenie może wzrosnąć do umiarkowanego. Padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na wschodzie powieje z kierunków zmiennych, w pozostałej części kraju przeważnie z południowo-wschodnich.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 13.08

Środa w większości kraju przyniesie słoneczną aurę. Jedynie na północnym wschodzie i częściowo północy będzie pogodnie z małym zachmurzeniem przejściowo wzrastającym do umiarkowanego. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na północnym wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 31 st. C na zachodzie i południu. Powieje słaby, przeważnie południowo-wschodni, okresami zmienny wiatr.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność względna powietrza wyniesie od 30 do 60 procent. Będzie nam przeważnie gorąco. Ciepło ma być jedynie na północnych krańcach kraju. W środę pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zbliżająca się noc w Warszawie będzie pogodna i nie przyniesie opadów. Termometry wskażą minimalnie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą sektora wschodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

We środę w Warszawie przeważnie dominować będzie słoneczna aura. W drugiej części dnia przejściowo możliwy wzrost zachmurzenia przez chmury wysokie, bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 30 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni, okresami zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pogodną aurę i zachmurzenie umiarkowane, które wzrośnie przejściowo do dużego przez chmury średnie i wysokie. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni do zmiennego. Ciśnienie o północy wyniesie 1022 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą spodziewać się pogodnego, a następnie słonecznego dnia. Początkowo na niebie możliwy będzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego przez chmury średnie i wysokie, w ciągu dnia chmur będzie coraz mniej. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr początkowo będzie zmienny, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Poznań

Zbliżająca się noc w Poznaniu przyniesie pogodną aurę z małym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Powieje słaby wiatr, zmienny do południowo-wschodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia przeważać będzie słoneczna i bezchmurna aura. Termometry w Poznaniu pokażą maksymalnie 31 st. C. Wiatr będzie słaby do okresowo umiarkowanego, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie bezchmurne, a termometry pokażą minimalnie 13 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu przez przeważającą część dnia niebo będzie bezchmurne. Pod koniec może pojawić się niewielkie zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 31 st. C. Słaby wiatr powieje z południowo-wschodnich kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka bezchmurna noc z temperaturą minimalną wynoszącą 13 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków wschodnich. Barometry o północy pokażą 994 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie przyniesie bezchmurną i upalną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 31 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków wschodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl