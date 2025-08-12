Pogoda na jutro - środa, 13.08. Przed upalnym dniem czeka nas pogodna noc
Pogoda na jutro, czyli środę 13.08. Najbliższa noc będzie pogodna i ciepła. Na niebie pojawi się niewiele chmur, a termometry wskażą minimalnie od 11 do 15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia dominować będzie słoneczna, upalna aura. W niektórych regionach temperatura maksymalna przekroczy 30 st. C.
W nocy w przeważającej części kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy i północnym wschodzie zachmurzenie może wzrosnąć do umiarkowanego. Padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na wschodzie powieje z kierunków zmiennych, w pozostałej części kraju przeważnie z południowo-wschodnich.
Pogoda na jutro - środa, 13.08
Środa w większości kraju przyniesie słoneczną aurę. Jedynie na północnym wschodzie i częściowo północy będzie pogodnie z małym zachmurzeniem przejściowo wzrastającym do umiarkowanego. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na północnym wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 31 st. C na zachodzie i południu. Powieje słaby, przeważnie południowo-wschodni, okresami zmienny wiatr.
Warunki biometeo
Wilgotność względna powietrza wyniesie od 30 do 60 procent. Będzie nam przeważnie gorąco. Ciepło ma być jedynie na północnych krańcach kraju. W środę pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
Pogoda na noc - Warszawa
Zbliżająca się noc w Warszawie będzie pogodna i nie przyniesie opadów. Termometry wskażą minimalnie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą sektora wschodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na jutro - Warszawa
We środę w Warszawie przeważnie dominować będzie słoneczna aura. W drugiej części dnia przejściowo możliwy wzrost zachmurzenia przez chmury wysokie, bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 30 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni, okresami zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na noc - Trójmiasto
Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pogodną aurę i zachmurzenie umiarkowane, które wzrośnie przejściowo do dużego przez chmury średnie i wysokie. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni do zmiennego. Ciśnienie o północy wyniesie 1022 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na jutro - Trójmiasto
Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą spodziewać się pogodnego, a następnie słonecznego dnia. Początkowo na niebie możliwy będzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego przez chmury średnie i wysokie, w ciągu dnia chmur będzie coraz mniej. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr początkowo będzie zmienny, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie stabilne.
Pogoda na noc - Poznań
Zbliżająca się noc w Poznaniu przyniesie pogodną aurę z małym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Powieje słaby wiatr, zmienny do południowo-wschodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na jutro - Poznań
W ciągu dnia przeważać będzie słoneczna i bezchmurna aura. Termometry w Poznaniu pokażą maksymalnie 31 st. C. Wiatr będzie słaby do okresowo umiarkowanego, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na noc - Wrocław
Niebo nad Wrocławiem będzie bezchmurne, a termometry pokażą minimalnie 13 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na jutro - Wrocław
W środę we Wrocławiu przez przeważającą część dnia niebo będzie bezchmurne. Pod koniec może pojawić się niewielkie zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 31 st. C. Słaby wiatr powieje z południowo-wschodnich kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.
Pogoda na noc - Kraków
Mieszkańców Krakowa czeka bezchmurna noc z temperaturą minimalną wynoszącą 13 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków wschodnich. Barometry o północy pokażą 994 hPa, ciśnienie będzie się wahać.
Pogoda na jutro - Kraków
Środa w Krakowie przyniesie bezchmurną i upalną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 31 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków wschodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock