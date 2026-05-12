Prognoza Pogoda na jutro - środa 13.05. W nocy niektórym przydadzą parasole Arleta Unton-Pyziołek

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu spadnie deszcz o sumie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu do 1-3 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Wyżynie Śląskiej, przez 3-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Lokalnie w kotlinach podgórskich możliwe są przymrozki i spadek wartości na termometrach do -2/-1 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie i północy okresami dość silny. W porywach może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i zachodzie przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw., a w pozostałych regionach - do 2 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie Polski na ogół nie powinno padać, choć w Karpatach opady nie są wykluczone.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie do 13-14 st. C w centrum kraju oraz na południowym zachodzie. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach na północy i wschodzie może osiągnąć prędkość do 40-50 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 80 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i zachodzie, a neutralne - na południu i wschodzie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka środa pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr zachodni będzie umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, okresami popada też deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 11 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Nad ranem możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr, umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 993 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada też deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr zachodni powieje umiarkowanie. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz po północy. Termometry wskażą 5 st. C. Wiatr zachodni będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia środa z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem kłębiastym. Poza tym możliwy jest też przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr zachodni okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje zachodni okresami dość silny wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 981 hPa.

