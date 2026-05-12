Pogoda na jutro - środa 13.05. W nocy niektórym przydadzą parasole

Nocą popada deszcz
Pogoda na noc
Pogoda na jutro, czyli na środę 13.05. Noc zapowiada się pochmurnie, poza tym pojawią się opady. Dzień także przyniesie przelotny deszcz. W całym kraju zrobi się chłodno.

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu spadnie deszcz o sumie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu do 1-3 l/mkw. 

Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Wyżynie Śląskiej, przez 3-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Lokalnie w kotlinach podgórskich możliwe są przymrozki i spadek wartości na termometrach do -2/-1 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie i północy okresami dość silny. W porywach może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i zachodzie przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw., a w pozostałych regionach - do 2 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie Polski na ogół nie powinno padać, choć w Karpatach opady nie są wykluczone.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie do 13-14 st. C w centrum kraju oraz na południowym zachodzie. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach na północy i wschodzie może osiągnąć prędkość do 40-50 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 80 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i zachodzie, a neutralne - na południu i wschodzie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka środa pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr zachodni będzie umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, okresami popada też deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 11 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Nad ranem możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr, umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 993 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada też deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr zachodni powieje umiarkowanie. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz po północy. Termometry wskażą 5 st. C. Wiatr zachodni będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia środa z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem kłębiastym. Poza tym możliwy jest też przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr zachodni okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje zachodni okresami dość silny wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 981 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
