Pogoda na jutro - środa 12.01. Pochmurna aura z rozpogodzeniami. Od -5 do 2 stopni

W nocy z wtorku na środę (11/12.01) będzie pochmurno z rozpogodzeniami, szczególnie na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Na południowym wschodzie Polski miejscami popada słaby śnieg do jednego centymetra. Temperatura minimalna wyniesie od -14 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -8 st. C w centrum kraju, do -5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby, zmienny wiatr.