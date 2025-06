W środową noc niebo będzie pochmurne. Od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczał się deszcz - od 10 do 25 litrów na metr kwadratowy. Miejscami na południu i w centrum kraju możliwe są burze . Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 10 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, wyniesie 12 st. C w centrum kraju oraz 14 st. C na Podkarpaciu. Zawieje wiatr południowy i zachodni, który będzie umiarkowany, choć okresami dość silny, natomiast w burzach - bardzo silny, osiągając prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Na wschodzie kraju możliwe są burze.

Pogoda na jutro - środa, 11.06

W środę w ciągu dnia możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie nawet rozpogodzeń. Okresami może popadać deszcz - od 5 do 25 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie kraju możliwe są burze. Na zachodzie po południu opady zanikną. Maksymalna temperatura wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, który w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h., a burzach - do 80 kilometrów na godzinę.