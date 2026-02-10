Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 11.02. Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?

|
shutterstock_2725493299
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 11.02. Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno. W wielu regionach wystąpią słabe i umiarkowane opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Noc niemal w całym kraju okaże się pochmurna, większe przejaśnienia mogą się pojawić jedynie na południowym wschodzie.

W pierwszej części nocy strefa słabych opadów deszczu ze śniegiem, przechodzących w śnieg, przemieszczać się będzie od Mazowsza w kierunku Suwalszczyzny. W drugiej części nocy nad Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską, a następnie również Kujawy i Pomorze Gdańskie od zachodu nasunie się aktywniejsza strefa chwilami umiarkowanych opadów śniegu, przechodzących w deszcz ze śniegiem. Opadom towarzyszyć będą silne zamglenia i mgły marznące.

Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych. Będzie przeważnie słaby i umiarkowany. W górach powieje okresami silniej, z prędkością do 60-80 km/h.

Klatka kluczowa-220004
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 11.02.

W przeważającej części kraju środa przyniesie pochmurną aurę. W północno-wschodniej Polsce może padać śnieg, który nad Warmią, Kujawami i Pomorzem Gdańskim będzie przechodził w przejściowo marznący deszcz ze śniegiem. W zachodnich regionach spodziewane są natomiast opady deszczu. Nie powinno padać jedynie w południowo-wschodniej i - częściowo -centralnej Polsce.

Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-6 st. C w regionach centralnych, do 7-8 st. C w południowej Polsce. Południowy wiatr na północy kraju ma być słaby i umiarkowany. Za to na południu porywy mogą osiągać prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach spodziewamy się wiatru o prędkości rzędu 70-90 km/h.

Klatka kluczowa-219985
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometo w środę

Wilgotność powietrza w północno-zachodniej części kraju, czyli w strefie frontu atmosferycznego, wyniesie powyżej 90 procent. Na południu i południowym wschodzie będzie to 70-80 procent. Warunki biometeo w strefie frontu okażą się niekorzystne, a w pozostałych miejscach - neutralne.

Klatka kluczowa-220019
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie duże i całkowite. Początkowo pojawią się słabe opady mokrego śniegu, przechodzące w marznący deszcz i mżawkę. Opadom towarzyszyć będzie silne zamglenie. W drugiej części nocy nastąpi zanik opadów. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje z kierunków południowych, przeważnie słabo, okresami umiarkowanie. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie wystąpi przeważnie duże zachmurzenie. Okresami mogą się pojawić większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Wiał będzie wiatr z południa - na ogół słabo, chwilami umiarkowanie. Ciśnienie dalej będzie szybko spadać, w południe wyniesie ono 981 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście wystąpi zachmurzenie całkowite, będą mu towarzyszyć słabe opady drobnego śniegu i zamglenie. Pojawi się ryzyko wystąpienia mgły marznącej. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje z kierunków południowych, słabo. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest całkowite zachmurzenie. Wraz z nim pojawią się słabe - do okresowo umiarkowanych - opady deszczu ze śniegiem, przejściowo marznącego deszczu. Towarzyszyć im będzie silne zamglenie, a okresami również marznąca mgła. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiał będzie wiatr z południa, przeważnie słabo, okresami umiarkowanie. Ciśnienie będzie dalej szybko spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu aura będzie pochmurna. Wystąpią również zamglenia, a nad ranem może pojawić się marznąca mgła. Opady nie są spodziewane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu będzie pochmurno. Pojawią się również słabe opady deszczu oraz zamglenie. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 5 st. C. Powieje wiatr południowy, przeważnie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie dalej będzie szybko spadać, w południe wyniesie 978 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu początkowo pojawią się większe przejaśnienia, potem nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 0 st. C. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie przeważnie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże do całkowitego. W drugiej części dnia pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje wiatr z południa, przeważnie umiarkowany. Ciśnienie dalej będzie szybko spadać, w południe wyniesie 975 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Mieszkańcy miasta muszą się również przygotować na spadek widzialności i zamglenie. Nad ranem nie można wykluczyć pojawienia się marznącej mgły. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -3 st. C. Wiał będzie wiatr z kierunków zmiennych, słaby. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 974 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Rano pojawią się szybko zanikające silne zamglenia, może także wystąpić marznąca mgła. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje ze zmiennych kierunków, na ogół słabo. Ciśnienie będzie dalej szybko spadać, w południe wyniesie 965 hPa.

Klatka kluczowa-220036
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom