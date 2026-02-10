Pogoda na jutro - środa, 11.02. Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc niemal w całym kraju okaże się pochmurna, większe przejaśnienia mogą się pojawić jedynie na południowym wschodzie.

W pierwszej części nocy strefa słabych opadów deszczu ze śniegiem, przechodzących w śnieg, przemieszczać się będzie od Mazowsza w kierunku Suwalszczyzny. W drugiej części nocy nad Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską, a następnie również Kujawy i Pomorze Gdańskie od zachodu nasunie się aktywniejsza strefa chwilami umiarkowanych opadów śniegu, przechodzących w deszcz ze śniegiem. Opadom towarzyszyć będą silne zamglenia i mgły marznące.

Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych. Będzie przeważnie słaby i umiarkowany. W górach powieje okresami silniej, z prędkością do 60-80 km/h.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 11.02.

W przeważającej części kraju środa przyniesie pochmurną aurę. W północno-wschodniej Polsce może padać śnieg, który nad Warmią, Kujawami i Pomorzem Gdańskim będzie przechodził w przejściowo marznący deszcz ze śniegiem. W zachodnich regionach spodziewane są natomiast opady deszczu. Nie powinno padać jedynie w południowo-wschodniej i - częściowo -centralnej Polsce.

Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-6 st. C w regionach centralnych, do 7-8 st. C w południowej Polsce. Południowy wiatr na północy kraju ma być słaby i umiarkowany. Za to na południu porywy mogą osiągać prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach spodziewamy się wiatru o prędkości rzędu 70-90 km/h.

Pogoda na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometo w środę

Wilgotność powietrza w północno-zachodniej części kraju, czyli w strefie frontu atmosferycznego, wyniesie powyżej 90 procent. Na południu i południowym wschodzie będzie to 70-80 procent. Warunki biometeo w strefie frontu okażą się niekorzystne, a w pozostałych miejscach - neutralne.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie duże i całkowite. Początkowo pojawią się słabe opady mokrego śniegu, przechodzące w marznący deszcz i mżawkę. Opadom towarzyszyć będzie silne zamglenie. W drugiej części nocy nastąpi zanik opadów. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje z kierunków południowych, przeważnie słabo, okresami umiarkowanie. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie wystąpi przeważnie duże zachmurzenie. Okresami mogą się pojawić większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Wiał będzie wiatr z południa - na ogół słabo, chwilami umiarkowanie. Ciśnienie dalej będzie szybko spadać, w południe wyniesie ono 981 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście wystąpi zachmurzenie całkowite, będą mu towarzyszyć słabe opady drobnego śniegu i zamglenie. Pojawi się ryzyko wystąpienia mgły marznącej. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje z kierunków południowych, słabo. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest całkowite zachmurzenie. Wraz z nim pojawią się słabe - do okresowo umiarkowanych - opady deszczu ze śniegiem, przejściowo marznącego deszczu. Towarzyszyć im będzie silne zamglenie, a okresami również marznąca mgła. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiał będzie wiatr z południa, przeważnie słabo, okresami umiarkowanie. Ciśnienie będzie dalej szybko spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu aura będzie pochmurna. Wystąpią również zamglenia, a nad ranem może pojawić się marznąca mgła. Opady nie są spodziewane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu będzie pochmurno. Pojawią się również słabe opady deszczu oraz zamglenie. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 5 st. C. Powieje wiatr południowy, przeważnie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie dalej będzie szybko spadać, w południe wyniesie 978 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu początkowo pojawią się większe przejaśnienia, potem nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 0 st. C. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie przeważnie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże do całkowitego. W drugiej części dnia pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje wiatr z południa, przeważnie umiarkowany. Ciśnienie dalej będzie szybko spadać, w południe wyniesie 975 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Mieszkańcy miasta muszą się również przygotować na spadek widzialności i zamglenie. Nad ranem nie można wykluczyć pojawienia się marznącej mgły. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -3 st. C. Wiał będzie wiatr z kierunków zmiennych, słaby. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy wyniesie 974 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Rano pojawią się szybko zanikające silne zamglenia, może także wystąpić marznąca mgła. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje ze zmiennych kierunków, na ogół słabo. Ciśnienie będzie dalej szybko spadać, w południe wyniesie 965 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl