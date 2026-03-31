Pogoda na noc

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju popada deszcz. Spadnie go do 5 litrów na metr kwadratowy. W górach sypnie do 5 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza miejscami na Pomorzu i Kujawach, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa, 1.04

Środa przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i południu kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. W górach spadnie do 5 cm śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 6-7 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Mazowszu, Kujawach oraz w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i słaby wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 do ponad 80 procent. W prawie całym kraju warunki biometeo będą neutralne, tylko na południowym wschodzie - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie, przejściowo umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na termometrach będzie -1 st. C. Powieje północny, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna i mglista środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami w ciągu dnia. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się pogodną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry wskażą 0 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodna środa. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr północny, będzie słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na środę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami, poza tym przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 994 hPa.

