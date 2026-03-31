Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 1.04. Nocą lokalnie popada deszcz, a miejscami też śnieg

|
deszcz, ulewa, noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 1.04. W nocy pojawią się miejscami opady deszczu, a lokalnie także i śniegu. W dzień będzie pochmurno, a termometry wskażą maksymalnie 13 stopni.

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju popada deszcz. Spadnie go do 5 litrów na metr kwadratowy. W górach sypnie do 5 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza miejscami na Pomorzu i Kujawach, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-329867
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 1.04

Środa przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i południu kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. W górach spadnie do 5 cm śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 6-7 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Mazowszu, Kujawach oraz w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i słaby wiatr.  

Klatka kluczowa-329881
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 do ponad 80 procent. W prawie całym kraju warunki biometeo będą neutralne, tylko na południowym wschodzie - niekorzystne.

Klatka kluczowa-329811
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie, przejściowo umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na termometrach będzie -1 st. C. Powieje północny, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna i mglista środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami w ciągu dnia. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się pogodną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry wskażą 0 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodna środa. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr północny, będzie słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na środę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami, poza tym przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 994 hPa.

Klatka kluczowa-329860
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Santi/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom